Russia, il ministro degli Esteri Lavrov in visita a Malta: la prima volta in un Paese Ue dall'invasione dell'Ucraina

Ildella, Sergej, è arrivato aper la suain undell’Unione europea (Ue) dall’inizio dell’invasione russa. A La Valletta il capo della diplomazia di Mosca partecipa infatti al vertice ministeriale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), a cui è presentee anche ilucraino Andrii Sybiha.La stragrande maggioranza dei 57 Stati membri dell’Osce ha condannato l’aggressione del Cremlino contro Kiev e ne finanzia la resistenza contro Mosca. Ma ladi, malgrado sia soggetto alle sanzioni dell’Ue, si inserisce nel quadro di un possibile negoziato per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina in concomitanza con il ritorno alla Casa Bianca del presidente elettoStati Uniti, Donald Trump, tanto che il governo del presidente Volodymyr Zelensky, che in precedenza aveva chiesto l’espulsione delladall’organizzazione, stanon ha protestat per l’annunciata presenza dial vertice de La Valletta.