Prime Gaming Amazon celebra Secret Level ed annuncia i 28 giochi gratis di Dicembre 2024

ha deciso dire il lancio di, serie TV antologica dedicata ai video, rendendo disponibili ben 28sunel corso di questo mese di.E si tratta di titoli decisamente importanti, contraddistinti da una grande qualità, visto che in questa nuova tornata di regali disono presenti le versioni Enhanced dei primi due capitoli di Baldur’s Gate, serie tornata alla ribalta grazie all’ormai celeberrimo ed iconico Baldur’s Gate 3.Scopriamo qui di seguito l’elenco completo deididi questo mese di:Star Wars: Bounty HunterTomb Raider: UnderworldOvercooked! 2Call of Juarez: GunslingerDredgeQuake 2Disney Pixar Wall-EPlanet of LanaHero’s HourThe Coma: RecutElectrician SimulatorReDrawn: The Painted Tower Collector’s EditionNine Witches: Family DisruptionPredator: Hunting GroundsAces of the Luftwaffe – Squadron Extended EditionSimulakrosChristmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s EditionThe Town of LightBaldur’s Gate: Enhanced Edition (GOG)Baldur’s Gate II: Enhanced Edition (GOG)Necromunda: Hired Gun (Epic Games Store)Neverwinter Nights: Enhanced Edition (GOG)The Outer Worlds (GOG code)Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition (Games App)Spelunky (GOG)Warhammer 40.