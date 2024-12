Liberoquotidiano.it - Premio Tg Poste, Del Fante: "Fondamentale investire nel valore dei giovani"

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Per noi èneldeiperché siamo un'azienda proiettata al futuro, che fa leva sulla fiducia, sulla storia e sulla tanta credibilità che abbiamo con tutto il sistema Italia e quindi con tutti i nostri clienti. È un mondo in evidente cambiamento e noi siamo partiti sette anni fa, identificando i trend del mutamento e ci siamo messi a lavorare per accompagnare quei trend, aiutando di conseguenza gli italiani a ‘cavalcare queste nuove onde', dall'e-commerce, ai pagamenti sempre meno cartacei e più digitali e telematici, fino al risparmio, che sta diventando anch'esso più digitale e meno di relazione personale”. Così Matteo Del, Amministratore delegato diItaliane, in occasione della prima edizione delgiornalistico Tg, il telegiornale quotidiano diItaliane.