Pensioni minime 2025 | aumenti ridotti e nuove regole sulla rivalutazione

Dal 1° gennaio, lericeveranno un aumento di appena 1,9 euro al mese. L’assegno passerà dagli attuali 614,77 euro a 616,67 euro, smentendo le promesse di un incremento di 3 euro annunciate nella Legge di Bilancio. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef)Perequazione automatica delle, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha fissato al +0,8% la percentuale di variazione per l’inflazione del 2024. A peggiorare la situazione, il Governo non ha recuperato il calo previsto, malgrado l’aggiunta obbligatoria del 2,2%, che ha portato l’aumento complessivo al 3%.per scaglioni: cosa cambia dalDaltornerà laper scaglioni, considerata più equa rispetto a quella per fasce utilizzata nel 2023 e 2024. Tuttavia, anche con questa formula, non tutti gli assegni verranno indicizzati in modo completo.