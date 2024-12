Ilfattoquotidiano.it - Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, parla il testimone: “Lei bussava con insistenza, poi è entrata in stanza e lo ha aggredito”. Lei si dichiara innocente

“Si proteggeva il viso con le mani. Dopo che era riuscito a cacciarla fuori dalla, lei ha ripreso a urlare picchiando sulla porta”. È questo il racconto di Efrem Morelli, capitano della nazionale paralimpica italiana, che lo scorso aprile era in Portogallo insieme aper gli Europei di nuoto. E le suezioni sono inevitabilmente finite negli atti dell’inchiesta per stalking a carico di Lucrezia Hailé, meglio conosciuta con l’abbreviativo. L’influencer e l’atleta, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, si erano conosciuti al Grande Fratello, nel 2021, e all’interno della casa avevano intrapreso una relazione amorosa poi terminata nei mesi successivi alla fine del reality. La donna, però, non avrebbe accettato questa separazione e avrebbe quindi iniziato a tormentare l’ex fidanzato con appostamenti e messaggi che avrebbero procurato a“uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di cominciare una nuova relazione”.