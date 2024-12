Lettera43.it - M5s, al via il secondo voto sullo statuto chiesto da Grillo

Si è aperto alle 10 di giovedì 5 dicembre 2024 ildel Movimento 5 stelle. Gli iscritti avranno tempo fino alle 22 di domenica 8 dicembre per approvare (come già fatto alla prima votazione) o respingere le modifiche volute dal leader Giuseppe Conte. Il bis è statodal fondatore Beppe, che ha invitato i suoi vecchi seguaci ad «andare per funghi» piuttosto che votare, sperando che non venga raggiunto il quorum necessario riper approvare i cambiamenti statuari (ovvero la maggioranza più uno degli elettori). Nella precedente consultazione votarono in 54.453 mila, il 61,23 per cento degli aventi diritto (che sono circa 89 mila). Dunque ben più del quorum. Per sconfiggere di nuovo il comico, Conte avrà bisogno di 44.467 votanti.Conte: «Il M5s non è la casa di»«Il M5s non è la casa di Beppe, è la casa di tutti gli iscritti che vogliono contare con il loro