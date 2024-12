Quotidiano.net - Chi vince X Factor cosa vince? Ecco il premio

Chirà X2024? E il vincitore o la vincitrice? Va in onda la finale di X2024 e tutti gli occhi degli appassionati e dei fan dei cantanti in gara sono puntati su piazza del Plebiscito a Napoli, dove dalle 21 si sta svolgendo l’ultima puntata della diciottesima edizione del talent show di Sky. Per la prima volta nella storia mondiale del programma la finale si svolge in una location che non è il consueto studio dove si celebra tutta l’edizione del talent show. Un’edizione nella quale la conduttrice, Giorgia, è stata debuttante - e che debuttante, visto che se l’è cavata in maniera eccellente - così come i giurati Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. Unico veterano al tavolo è stato Manuel Agnelli. Un plauso a tutti e quattro, senza dubbio migliore giuria degli ultimi anni.