Quotidiano.net - Borsa: Parigi gira in positivo, titoli di Stato senza scossoni

Ladiincon l'indice Cac 40 che guadagna lo 0,6%, in linea con gli altri listini europei, dopo la sfiducia al governo di Michel Barnier. I mercati "appaiono fiduciosi e guardano ad una soluzione della crisi con un nuovo governo che dovrà approvare il bilancio per il 2025 nonostante un parlamento profondamente diviso", spiegano gli analisti. Poco mosso idifrancesi. Lo spread tra l'Oat francese a dieci anni e il Bund tedesco scende a 80 punti. Il rendimento del decennale francese è in flessione al 2,89 per cento.