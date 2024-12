Bollicinevip.com - Bollicine di Col Vetoraz, piacere e successi senza stagione

Leggi su Bollicinevip.com

di ColI trionfi costanti degli spumanti Valdobbiadene DOCGNon c’è periodo dell’anno in cui gli spumanti Valdobbiadene DOCG di Colnon conquistino riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Queste straordinariesanno esprimere un perfetto equilibrio tra armonia, eleganza e sapiente lavorazione, caratteristiche che costituiscono le basi di una qualità d’eccellenza. È proprio in nome di questa eccellenza che ogni giorno l’azienda lavora con dedizione, passione e unità.Premi prestigiosi al CSWWC per ColAl CSWWC – Champagne & Sparkling Wines World Championships, l’oro della foglia di vite, simbolo di Col, brilla più che mai. Il concorso ha assegnato il prestigioso Best in Class al Valdobbiadene DOCG Brut, risultato di un’ulteriore degustazione alla cieca tra gli spumanti premiati con la Medaglia d’Oro per categoria.