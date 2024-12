Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alla carta igienica nei bagni pubblici”: l’avvertimento choc del dipendente di un supermercato diventa virale

“Se usate i, interrompete quello che state facendo e ascoltate ciò che vi sto per dire”. Inizia così il video girato da unWalmart etoin queste ore su Tiktok. Di cosa parla? Di un pericolo nascosto nei: la possibile contaminazione da aghi usati dai tossicodipendenti. Devan, questo il nome del, ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui mostra la foto di un rotolo dicon macchie di sangue: “Chi fa abuso di droga pulisce gli aghi contaminati proprio sulla“, ha spiegato Devan, con un tono di voce preoccupato.“Bisogna sempre controllarla prima di usarla, è un rischio che non possiamo ignorare”.di Devan è rivolto in particolare alle donne: “Vi consiglio di controllare laprima di sedervi oppure portatevi delle salviette“, ha aggiunto.