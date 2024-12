Via allo sgombero della Vela Gialla a Scampia Gli sfrattati | Nessuno vuol darci casa in affitto

Leggi su Ildenaro.it

E’ in corso a Napoli lodelle ultime famiglie che vivevano nelladi. L’intervento è propedeutico al successivo avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione previsti dal progetto “Restart”. Al momento non si registrano problemi: all’interno delle abitazioni erano poche le famiglie rimaste. Alcuni, prima di andare via, hanno lasciato dei messaggi sui muri delle case. Su una c’è scritto ‘Graziemia per avermi ospitato’, su un’altra ‘ci mancherai’. Nel corso di un vertice in Prefettura negli scorsi giorni era stato concordato che il termine ultimo per liberare gli appartamenti siti nellada parte degli occupanti fosse fissato a ieri mentre da oggi si procededegli ultimi residenti per avviare le operazioni preliminari all’apertura del cantiere per la demolizione.