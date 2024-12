Ilrestodelcarlino.it - Un cinghiale sbuca dal fosso. Violento impatto con l’auto

Solone è uscita con le ossa rotte. Neltra una vettura e unto improvvisamente sulla strada, la conducente e il figlio 11enne non hanno fortunatamente riportato conseguenze. E pure l’animale, a quanto pare, poiché si è allontanato subito dal luogo del ‘frontale’. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso in via Rio Marano, all’intersezione con via Tranzano. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale: coinvolta un’unica automobile, una Peugeot Traveller, alla cui guida si trovava una donna di Cesena, accompagnata dal figlio di 11 anni, che sedeva lato passeggero. È stata proprio la conducente a ripercorrere la dinamica del sinistro causato dall’improvviso arrivo di unsulla carreggiata stradale. La donna ha raccontato che mentre proseguiva a bassa velocità lungo via Rio Marano, direzione Cesena, si è vista tagliare la strada da undi grossa tagliato dalstradale.