Tutti bambini al Mulino Colombo . Lanterne magiche e cavallini. Così sognavano i nostri nonni

Il Museo etnologico Monza Brianza è giunto alla sua settantesima mostra. Ha deciso di dedicarla alla collezione di oltre 500 giochi e giocattoli donati dalle famiglie monzesi, datati tra i primi del ‘900 e gli anni ‘60. Bambole dallo sguardo severo e preoccupato, modellini di automobiline degli anni ‘50 trasportano il visitatore nei decenni passati, accompagnato dalle meravigliose illustrazioni de “ll Cartoccino“ il giornalino illustrato degli anni ‘30. La mostra “Giochi e giocattoli di una volta“ è stata inaugurata al, di fronte all’Ufficio igiene di via De Amicis. È aperta al pubblico fino a sabato 22, per riprendere lunedì 7 gennaio, fino al 3 marzo, sempre a ingresso gratuito. La mostra restituisce il ricordo di una Monza dove si giocava all’aria aperta, dove ogni semplice oggetto come corde, bastoncini, sassolini, tappi, biglie, veniva utilizzato per inventare giochi diversi insieme ai propri amici, animando le campagne, le stradine e le piazze dei paesi della Brianza.