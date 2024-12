Ilfattoquotidiano.it - Scoperto gruppo neonazista, 12 arresti tra i componenti della “Werwolf Division”. “Organizzavano atti eversivi violenti”

Associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. Sono gravissimi i reati contestati dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla procura di Bologna agli indagati nell’ambito dell’inchiesta su une suprematista “”. L’operazionepolizia su tutto il territorio nazionale ha portato gli investigatori a eseguire 12 misure cautelari in carcere, emesse dal giudice per le indagini preliminari di Bologna, su richiestaprocura Sono in corso altre 13 perquisizioni domiciliari. L’operazione è condotta dalla Direzione CentralePolizia di Prevenzione.La ‘Werewolf’ (il nome viene dai ‘lupi mannari’ nazisti guidati da Heinrich Himmler per contrastare l’avanzata delle forze alleate e sovietiche in Germania alla fineSeconda guerra mondiale) era già finita nel mirino di un’inchiestaProcura di Napoli nel maggio 2023 con otto indagati.