Rugby. Cus Siena sconfitto di misura dalla capolista

Una giornata particolare per il Banca Centro Cus: prima della sfida con l’UnioneSan Benedetto, i bianconeri, un regalo della dirigenza in concomitanza con Sant’Ansano, hanno potuto visitare, per la prima volta, il rinnovato impianto dell’Acquacalda. Un momento particolarmente emozionante, la consegna delle maglie ai giocatori nel futuro spogliatoio bianconero dopo le parole di Michele Rizzi per la dirigenza e di Francesco Romei per la parte tecnica. Presenti molti degli atleti bianconeri e i custodi Gilberto e Vasco; assente il geometra Nicola Greco, ‘padre’ dei lavori, influenzato: a lui i ringraziamenti di tutto il movimento ovale cittadino in attesa della consegna ufficiale dell’impianto. Gli atleti si sono poi trasferiti a Colle per un pranzo prima della partita.