Quotidiano.net - Onu, oltre 115 mila gli sfollati a Idlib e Aleppo

Più di 115.000 persone sono state costrette a sfollare nelle province siriane didopo l'inizio dell'offensiva dei ribelli. Lo denuncia l'Onu. "È passata una settimana da quando il conflitto si è intensificato in Siria. Più di 115.000 persone sono sfollate ae nel nord di", ha detto David Carden, vice coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite per la crisi in Siria, dopo una visita a. (ANSA-AFP).