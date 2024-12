Iodonna.it - Negli Stati Uniti è stata creata una banca dati con le cellule di una trentina di ultracentenari. L'obiettivo? Trovare terapie per le malattie dell'invecchiamento

C’è un mistero che affascina la scienza da tempo: qual è il segretoa longevità? Come si può vivere in salute e senza le comuni fragilità’età avanzata? Gli scienziati pensano di avere trovato una pista interessante nelledi chi ha superato il traguardo dei cento anni. Piuttosto che limitarsi a studiare solo l’aspetto esteriore, il team di ricercaa Boston University ha deciso di concentrarsi su qualcosa di più profondo e promettente: lestaminali prelevate da centenari, una vera e propriadi “giovinezza” che potrebbe celare la chiave per contrastare letipichea terza età. Longevità: perché invecchiare bene si decide primaa nascita guarda le foto Lae staminali dei centenariImmaginate di poter studiare il DNA di chi ha vissuto più a lungo e in buona salute.