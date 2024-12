Ilgiorno.it - La protesta davanti all’ospedale di Vizzolo: “Mancano medici e i tempi d’attesa sono biblici. Chiediamo risposte”

Predabissi (Milano), 4 dicembre 2024 – “L’ospedale diPredabissi è ultimo in classifica per qualità dei servizi,di attesa per effettuare esami e mancanza didi base. Tutto questo è inaccettabile”. Ladel “Comitato cittadini per la salute Adda-Martesana” che si batte per il rilancio del presidio ospedaliero della cittadina della Martesana non demorde, e ha indetto per il 21 dicembre una nuova assemblea pubblica per discutere non solo dei problemi, ben noti da chi deve far ricorso alla struttura, ma anche per avanzare delle richieste da presentare alla Asst Melegnano-Martesana. “Quel cheè di attuare un piano di rilancio della nostra Asst”, spiega Curzio Resnati. All’assemblea parteciperanno i sindaci e i vertici della Asst. “Vogliamo lavorare con loro per proporre delle soluzioni e costruire, non per distruggere”.