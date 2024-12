Lapresse.it - Jill Biden a Sigonella: “Ho lasciato il miglior viaggio alla fine”

“Questo è il mio ultimoall’estero come First lady. Hoil meglio“. Lo ha dichiarato la moglie del presidente Usa,, nel discorso tenuto nella base Nas, vicino Catania, dove ha incontrato militari e famiglie di militari. Complimentandosi per il 65esimo anniversario di, che ricorre quest’anno,ha inoltre fatto un riferimento scherzoso al traffico: “Ogni giorno vi destreggiate con successo nel traffico siciliano, io sto per averne un assaggio”, ha detto ai familiari dei militari, battuta accolta da risate.Nel suo discorso,ha ringraziato, oltre che il capitano Aaron Shoemaker al comando della base di, anche l’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell. “Joe non avrebbe potuto chiedere un partnere dal Delaware per la Casa Bianca in Italia.