Iodonna.it - I rapper dominano la classifica dei cantanti più ascoltati in Italia, mentre tra i podcast sono i true crime a fare la voce grossa

Leggi su Iodonna.it

Milano, 4 dic. (askanews) – Dicembre è un mese di bilanci e di festeggiamenti. Ed è il momento più atteso dell’anno per la community di Spotify: con il lancio di Wrapped 2024, la campagna che celebra un anno di musica,e passioni condivise dagli utenti. «Oggi lanciamo Wrapped, il nostro ringraziamento annuale agli artisti, ai creator, ma soprattutto a tutti gli utenti di Spotify chegià più di 650 milioni in tutto il mondo. Wrapped non è altro anche che una celebrazione di un anno di musica, di, di passioni – ha spiegato Federica Tremolada, Managing Director Europe Spotify – quest’anno Wrapped compie 10 anni, 10 anni in cui gli utenti hanno un ruolo chiave nel battere record e anche definire tendenze culturali sia a livello locale che a livello mondiale». Tutti gli effetti postivi della musica sul cervello guarda le foto «L’artista più ascoltata a livello globale si riconferma essere Taylor Swift – ha rivelato – Quando guardiamo al panoramano, glini confermano la loro passione per la musica locale.