Giornalismo in lutto. Crisi cardiaca improvvisa. Addio a Marco Traini

Piceno inper l’scomparsa del collega, corrispondente dell’Agenzia Agi e AdnKronos, collaboratore del ‘Sole 24 Ore’, di ‘Panorama Economy’ e attuale direttore responsabile del quotidiano online ‘cronacamarche.it’. Aveva collaborato per anni anche con il quotidiano ‘Il Messaggero’ di Ascoli e poi con il ‘Corriere Adriatico’. Addetto stampa del Comune di Castel di Lama ai tempi del sindaco Patrizia Rossini, poi per la caserma dei Carabinieri di Ascoli, aveva solo 58 anni e unase lo è portato via. Persona schiva, di poche parole, ma sempre educato e meticoloso nel suo lavoro. Tifoso dell’Ascoli, ma anche voce critica e mai banale sulle vicende della squadra bianconera e più in generale sugli eventi del Piceno. Lo si vedeva spesso nella Tribuna Stampa ‘Bruno Ferretti’ dello stadio Del Duca seguire le vicende Picchio sempre in maniera partecipata, ma mai facinorosa.