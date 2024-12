Nerdpool.it - FREE COMICS WEEK – Dal 7 al 13 dicembre Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing propongono 12 albi esclusivi in distribuzione gratuita

Arriva la, un appuntamento interamente dedicato alla promozione della lettura del fumetto. Per un’intera settimana, nelle fumetterie aderenti di tutta Italia, sarà possibile riceverespeciali inediti aselezionati dalle principali case editrici di fumetto italiane.La, la settimana del fumetto gratuito, offrirà ai lettori una selezione diper tutti i gusti. Fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuirannomente ai lettori un mix diinediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi. Questa iniziativa vede la partecipazione di quattro tra i principali editori di fumetti in Italia:e BAO Publishing, uniti per sostenere la diffusione del fumetto e valorizzare i suoi autori.