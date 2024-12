Ilfattoquotidiano.it - Fedez si sfoga: “Ho bisogno di trasudare merda tramite il rap”. E a Real Talk non risparmia nessuno: ecco cosa ha detto a Chiara Ferragni, Luis Sal e molti altri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è tornato a rappare. Non ha perso lo smalto da rapper l’artista di Rozzano che, dopo anni di pop, è tornato a fare ciò che l’aveva reso famoso già dal lontano 2013: la musica rap. Ospite nello studio dinon hato, esternando tutte le difficoltà e le frustrazioni date da “un periodo abbastanza corposo”. Perché “quando ingoi tanta mer*a l’unico genere che ti permette di esorcizzarla è il rap. In questo momento hodiil rap”, halo stesso. Ma facciamo un passo indietro: cos’èe chi c’è dietro?è un format nato nel 2016 dalle menti di Bosca, produttore storico del rap italiano, e di Khaled, suo amico d’infanzia, a cui poi si è aggiunto Kuma nel ruolo di presentatore. La sfida – che rappresenta un vero e proprio banco di prova per ogni rapper – consiste nel rappare su tre diverse strumentali inedite da due minuti circa ciascuna, direttamente dallo studio di registrazione del contenuto.