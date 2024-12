Game-experience.it - Dragon Age, BioWare celebra il Dragon Age Day 2024 regalando l’editor di Veilguard e rilasciando la patch 4

In occasione delAge Dayha deciso di fare un regalo ai fan, rendendo disponibile in modo gratuitodi personaggi diAge: Thesu PS5, Xbox Series XS e PC.Questa iniziativa permette di creare il proprio Rook o personalizzare l’Inquisitore diAge: Inquisition, trasferendo poi i personaggi nella versione completa del gioco qualora si decide di acquistarla. Inoltre non contenta di questa importante novità, il team di sviluppo ha rilasciato la nuova4, apportando miglioramenti significativi a The, tra cui troviamo una modalità foto ed oggetti cosmetici ispirati al mondo diAge.Ritornando alla novità della giornata,di personaggi sviluppato daconsente di creare versioni dettagliate di Rook, il protagonista diAge: The, oltre che dell’Inquisitore, eroe diAge: Inquisition.