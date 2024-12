Cityrumors.it - Striscia La Notizia, Greggio non esclude il ritiro: “Vi dico quando smetterò”

Latorna ad avere i conduttori storici: Ezioed Enzo Iacchetti si siederanno ancora al bancone del tg satirico.Ezioed Enzo Iacchetti tornano sul bancone diLa. Il noto tg satirico ormai ha cambiato formula. I conduttori variano, dal 9 dicembre però tocca nuovamente ai “titolari”: coloro chel’hanno portata – dagli anni 90 in poi – alla vetta degli ascolti. Attualmente le cose, in termini di Share, non vanno benissimo per il programma di Antonio Ricci.Ezioe Enzo Iacchetti sono i conduttori storici dila, il telegiornale satirico di Canale 5 – cityrumors.it (fonte foto ANSA)Il ritorno alla conduzione die Iacchetti potrebbe dare nuova linfa a un programma che sembra – in termini numerici e di percentuale – interessare sempre meno.