Stellantis, al lavoro per il dopo Tavares: a picco vendite e titolo in Borsa

All’indomani delle dimissioni di Carlosi prepara alla successione in un clima carico di polemiche e avvia la ricerca del nuovo Ceo che, secondo quanto annunciato già ieri nella nota con cui si annunciava l’addio del manager portoghese, non arriverà comunque prima della prossima primavera.Il toto nomiIl toto nomi è già scattato e vede il capo di Renault Luca di Meo tra i papabili più accreditati, anche se girano anche i nomi di Jean-Philippe Imparato, attuale ad di Alfa Romeo, di Oliver Francois e di Antonio Filosa, entrambi manager del gruppo.Creato il Comitato esecutivo ad interimIn quest’ottica oggiha avviato una prima riorganizzazione creando un Comitato esecutivo ad interim, il Cei, che sarà responsabile della direzione e della supervisione della Società per conto del Consiglio di amministrazione.