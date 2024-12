Oasport.it - Scacchi: Brunello resta solo in testa ai Campionati Italiani. Lotta nel femminile, Hercegovac guida tra gli Under 20

Leggi su Oasport.it

Giornata particolarmente complessa da definire nella sua integrità aidiin corso a Torino. Il secondo giorno di dicembre, infatti, ha regalato parecchi argomenti e, soprattutto in un caso, ancor più incertezza da portarsi dietro fino alla fine del tempo (attuale).Negli Assoluti, in particolare, dopo sei turni rimaneal comando Sabinoa quota 4,5. Il bresciano patta (senza spirito pugnace, questo va detto), con Pier Luigi Basso, in 16 mosse, ma tanto gli basta a staccare Gabriele Lumachi, che viene sconfitto da Sebastian Iermito dopo essere uscito male dall’apertura, un Giuoco Piano nel quale si è triplicato i pedoni sulla colonna c e non è più stato in grado di cavarsi d’impaccio, abbandonando dopo 55 mosse.A raggiungere Lumachi al secondo posto a 4 punti sono in due.