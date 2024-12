Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza contro lo smog. Stretta su veicoli inquinanti, caminetti a legna e pellet

Resterà in vigore fino al 15 aprile l’firmata dal sindaco Sandro Parcaroli per limitare le emissioninell’aria. L’prevede il divieto assoluto di circolazione per ia motore destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre il conducente, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, ante euro, euro 1, euro 2 ed euro 3, a meno che non siano iscritti negli appositi registri qualidi interesse storico e collezionistico. Il provvedimento stabilisce anche il divieto di circolazione nell’area del centro storico e lungo i tratti viari che ne delimitano il perimetro (viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi) per le seguenti categorie di: auto diesel ante euro, euro 1, euro 2 ed euro 3, a benzina ante euro e euro 1, moto ante euro, ciclomotori a motore termico ante euro.