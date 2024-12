Napoli violenta rapina in pieno centro | i cittadini si ribellano e fanno arrestare il rapinatore

Leggi su Dayitalianews.com

Lo scorso ottobre a Sorrento per futili motivi di gelosia un branco di 6 ragazzi picchiò selvaggiamente un coetaneo, che ancora oggi sta lottando per rimettersi in piedi e tornare ad una vita normale. Un’altra brutale aggressione si è verificata ieri, lunedì 2 dicembre a via Marina, una centralissima strada di, al culmine di una.LaCome riportato da Fanpage, era in tarda mattinata quando il ragazzo stava percorrendo via Marina, strada molto trafficata e molto frequentata. Questo però non ha scoraggiato iltore, un extracomunitario irregolare sul territorio italiano, che non ha esitato a colpire selvaggiamente la sua vittima pur di portare a termine la. Secondo una prima ricostruzione iltore, con il supporto di altri due complici, avrebbe prima adocchiato il ragazzo e poi l’avrebbe assalito con violenti calci al corpo e schiaffi al viso per rubargli il cellulare, sotto gli occhi dei passanti.