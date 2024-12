Rompipallone.it - Mercato Napoli, Conte ha scelto il suo preferito: si chiude già a gennaio

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 3 Dicembre 2024 9:15 di Raffaele CafagnaIn A si parla già di, il mister delsembra averil suo, tentativo a.La nostra Serie A è ormai arrivata alla quattordicesima giornata e dopo oltre tre mesi dall’inizio ci si appresta ad affrontare ildi. La finestra invernale aprirà il 22025 e terminerà un mese dopo alle 23:59 del 3 febbraio. In questo lasso di tempo i club italiani potranno depositare contratti di nuovi acquisti, completare cessioni e muoversi in vista del prossimoestivo. Ci sarà dunque lo spazio per modificare le rose e migliorare i reparti che fino a questo momento non hanno convinto i vari club.Le squadre in difficoltà dunque cercheranno attraverso nuovi acquisti di risalire la classifica, mentre le big che lo riterranno necessario vorranno puntellare la rosa.