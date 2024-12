Bergamonews.it - “Lost in translation”, al Daste rassegna dedicata all’incontro con l’altro

Bergamo. Il centro culturale contemporaneodi Bergamo, ex centrale termoelettrica nel quartiere di Celadina, presenta “in”, unasocioculturalecon. Il festival esplora temi sociali intrecciati con proposte culturali fondate sui linguaggi contemporanei.Lasi soffermerà sull’incontro interculturale che va oltre la semplice conoscenza di diverse culture, concentrandosi piuttosto sulla predisposizione a comprendere un punto di vista diverso dal proprio.“in” è l’occasione per sperimentare sensazioni di spaesamento attraverso esperienze inedite e spesso sconosciute che ci aiutano a guardare la realtà con occhi nuovi.L’evento si svolgerà nei giorni del 4, 5, 6 dicembre 2024 negli spazi di(viae Spalenga 13, Bergamo) e presso il salone del dormitorio cittadino Galgario (Via del Galgario 1, Bergamo) attraverso momenti di incontro e confronto, spettacoli di danza e stand-up comedy, proiezioni cinematografiche ed esperienze culinarie.