LIVE Ding Liren-Gukesh Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA | l’indiano tenta di convertire il vantaggio ma il tempo stringe per entrambi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:25 Questa prima ripetizione è probabilmente dovuta al fatto cheha ancora delle idee non chiare in mente, ma questo oltre a dare a lui unsu cosa fare dopo lo offre anche a, che ora conosce l’opzione Ta5 e può pensare ad altre contromisure oltre alla naturale Db3. Momento assolutamente topico di questo match!13:24 E adessoha 20 minuti dalla 28a alla 40a. 15’03” per.13:23 27. Ta3 Db1. Non si capisce perchéabbia rimesso tutto nella situazione di prima invece di catturare in b5.13:22 26. Db3 di, che sa benissimo che il pedone b5 è già pressoché perso. Non c’era modo umano di trovare le prime due mosse dei motori, e soprattutto non con 15 minuti sull’orologio, ma questa Db3 quantomeno non lascia il cinese nelle proverbiali braghe di tela.