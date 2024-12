Formiche.net - Legge marziale contro le opposizioni. Cosa sta succedendo in Corea del Sud

Ricostruire un Paese libero e democratico. Questo il motivo addotto dal presidente sudno Yoon Suk-Yeol per giustificare la sua decisione di imporre lasul Paese, annunciata poche ore fa in diretta televisiva. Durante la stessa diretta Yoon ha accusato il principale partito di opposizione del Paese, il liberale Partito Democratico, di simpatizzare con ladel Nord e di svolgere attività antistatali. Negli ultimi giorni il partito d’opposizione, forte della maggioranza negli organi legislativi, aveva bloccato l’adozione delladi bilancio da parte del partito conservatore di maggioranza Partito del Potere Popolare (di cui il presidente Soon è un esponente). “L’Assemblea Nazionale ha anche tagliato completamente i budget essenziali per le operazioni nazionali, la prevenzione dei crimini legati alla droga e la sicurezza pubblica, minando le funzioni fondamentali dello Stato.