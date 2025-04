Spazionapoli.it - “Il Napoli potrebbe rallentare”, l’annuncio riguarda Conte: tifosi senza parole!

Leggi su Spazionapoli.it

Annuncio agghiacciante su, con ilche ora alla prossima partita dovrà fare a meno del proprio tecnicoIlsta pian piano rialzando la testa dopo un periodo molto difficile, dove i punti stentavano ad arrivare. La vittoria contro il Milan dà sicuramente morale ai calciatori in vista del rush finale di stagione, in cui si sta cominciando – finalmente – a parlare di Scudetto,più nascondersi o pensare agli obiettivi minimi. Gli azzurri sono lì, “aggrappati come i gatti” all’Inter, sempre a tre punti dalla vetta.Difficile anche sperare in un passo falso dei ragazzi di Simone Inzaghi, che possiedono una squadra più attrezzata, ma sicuramente con più sfide da affrontare rispetto ai partenopei. La piazza chiede di crederci enon è da meno, siamo in una fase cruciale del campionato.