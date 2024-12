Lettera43.it - Le ombre sul futuro politico di Zelensky

Da tempo è evidente che la guerra ha preso una piega negativa per l’Ucraina. Dopo quasi tre anni il conflitto di logoramento sta piegando più l’aggredito che l’aggressore, per ovvie ragioni: la supremazia di risorse, militari e umane, è un fattore che pone la Russia in posizione di vantaggio, tanto più che lo schieramento occidentale non ha mai soddisfatto appieno le richieste militari ucraine, costringendo Kyiv sulla difensiva già dal primo semestre del 2023. La fallita offensiva nell’estate dello scorso anno e l’incursione nel territorio di Kursk dall’agosto del 2024, trasformatasi in una trappola con il fianco del Donbass scoperto davanti alla progressione russa, sono la prova che la realtà è molto differente dai piani di Volodymyr. Dall’altro lato Vladimir Putin, colto dall’inizio della guerra tre volte in contropiede – il fallimento del Blitzkrieg iniziale mirato a conquistare Kyiv, la rivolta di Evgeny Prigozhin e lo sfondamento del confine a Kursk – ha continuato a testa bassa la campagna che ha come obiettivi principali l’allargamento del perimetro dei territori controllati da Mosca, il cambio di regime e la creazione di un nuova architettura continentale che non contempli l’Ucraina nella Nato.