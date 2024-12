Iltempo.it - L'addio di Tavares costa a Stellantis oltre 100 milioni. Elkann convocato

Meno 42% in Borsa in un anno, crollo di auto vendute a novembre (-24,6% di immatricolazioni), licenziamenti e cassa integrazione a ripetizione. Eppure il ceo di, Carlos, dimessosi l'altro ieri, potrebbe uscire di scena con una buonuscita di centodi euro (nel 2023 ha percepito 70 euro al minuto). La cifra è ufficiosa, ma tanto basta a scatenare la polemica politica. Con il ministro Matteo Salvini che attacca: «Mia figlia di 11 anni avrebbe saputo fare meglio». Intanto il parlamento che chiede di nuovo di potere «interloquire con la proprietà», come dice il presidente della commissione Industria del Senato Luca De Carlo (FdI). Il collega deputato Alberto Gusmeroli (Lega), che guida l'altra commissione della Camera, le Attività produttive, fa sapere di aver già inviato la lettera di convocazione per John, il quale nelle scorse settimane aveva detto di non ritenere necessario presentarsi dal momento che non avrebbe avuto nulla da aggiungere rispetto a quanto detto nella stessa sede proprio da