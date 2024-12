Quotidiano.net - La dinastia degli Assad. Al potere dal 1970. Hafez fu il capostipite

Bianchi Per spiegare ciò che oggi è la Siria bisogna partire dalla fine della Grande Guerra, quando il Paese fu concesso in amministrazione fiduciaria alla Francia. Nel 1922 la potenza coloniale portò al vertice della Siria gli alauiti (piccola corrente religiosa formata perlopiù da contadini) e creò il governatorato di Latakia nel nordovest per minare la forza del nazionalismo siriano. Gli sciiti alauiti, 5-6 milioni di individui che rappresentavano la maggioranza della popolazione in quell’area e circa il venti per cento dei siriani, furono messi in grado di godere di diritti negati da secoli, ossia scuole, caserme, possibilità di affrontare controversie giudiziarie in tribunali gestiti da magistrati della stessa confessione religiosa e non da sunniti. Numerosi ufficiali alauiti e altrettanti esponenti della loro élite furono affascinati dall’ideologia modernista, panaraba e nazionalista del baathismo.