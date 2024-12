Panorama.it - Juventus, le colpe di chi ha costruito la squadra a Motta

Il pareggio beffa, solo per la tempistica in cui è maturato, incassato a Lecce nell’ultima domenica di campionato ha aperto il dibattito intorno alla. Aver collezionato 8pareggi nelle prime 14 giornate di campionato, 10 in totale considerando la Champions League, è bottino insoddisfacente da qualsiasi lato lo si voglia leggere. Che ladi Thiagodovesse attraversare un periodo di rodaggio era previsto e accettato, che si traducesse in uno sterile susseguirsi di no contest meno.Il punto di partenza è questo: al netto delle dichiarazioni di facciata, il piatto piange e non è consolatorio per nessuno ascoltare Cristiano Giuntoli, architetto della rosa consegnata a Thiago, spiegare che l’obiettivo stagionale è entrare nelle prime quattro posizioni per prendersi il pass per la prossima Champions League.