Ilfattoquotidiano.it - Giornata delle persone con disabilità, “cambiano i governi, ma le condizioni per noi restano le stesse”: le voci di chi subisce ostacoli e pregiudizi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 3 dicembre è lainternazionalecon. Laè una condizione che può colpire chiunque, a qualsiasi età e ovunque nel mondo. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 15% della popolazione globale vive con una qualche forma die questo numero è in aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione emalattie croniche. Leconhanno spesso difficoltà, tra le varie cose, ad accedere ai servizi sanitari e sociali, ad avere un progetto di Vita indipendente, trovanoper andare ad un concerto o a teatro o vedere una partita di calcio allo stadio, affrontano gravi disagi nel viaggiare in aereo o in treno, spesso non possono fare attività sportive e sono esclusi di fatto dagli stabilimenti balneari inaccessibili.