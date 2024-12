Dilei.it - Ergastolo a Turetta, 75 coltellate e mesi di tormento non riconosciuti nel verdetto

La corte d’Assise di Venezia ha scritto la parola fine su un caso doloroso e controverso: Filippo, 23 anni, passerà la vita dietro le sbarre. La condanna all’per l’omicidio di Giulia Cecchettin arriva a distanza di un anno da quella notte di orrore.Premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere: queste le accuse che hanno inchiodato il giovane, spazzando via ogni possibilità di attenuanti per un gesto che ha spezzato brutalmente i sogni di una ragazza piena di futuro.La spirale di ossessione e controlloPer l’accusa,non si è fermato alla violenza fisica: prima di colpire Giulia Cecchettin con il coltello, l’ha colpita ogni giorno con una strategia di manipolazione continua. Messaggi senza fine, minacce teatrali, ricatti emotivi travestiti da disperazione: tutto pur di imprigionarla in una relazione tossica.