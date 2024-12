Laprimapagina.it - Ecco le nuove classifiche dei migliori licei e istituti tecnici d’Italia

L’edizione 2024 di Eduscopio è online. La piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli riporta dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, che aiutano i ragazzi e le famiglie a capire qualipreparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città. Nella classifica delle scuole spicca il ritorno in testa, a Milano, tra i classici del paritario Sacro Cuore, seguito dallo storico Berchet, mentre a Torino il primo deiclassici è il Gioberti, che dopo molti anni scalza il Cavour al vertice. L’istituto tecnico tecnologico Vallauri di Fossano (Cuneo) ha un indice occupazionale dei suoi diplomati fra i più alti in Italia (85%).Se a Milano città fra i classici torna quest’anno in testa il paritario Sacro Cuore, seguito dal Berchet, non si registrano cambiamenti per iscientifici: sempre Volta, Da Vinci e Sacro Cuore sul podio.