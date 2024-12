Lopinionista.it - Celebrazioni con Papa Francesco prima delle feste di Natale 2024

Leggi su Lopinionista.it

Dal Concistoro al viaggio ad Ajaccio in diretta su Tv2000 tutti gli appuntamenti edidel Santo PadreROMA – Tv2000 trasmette in diretta tutti gli appuntamenti e lecondi. Si parte sabato 7 dicembre alle ore 16 con il Concistoro ordinario pubblico presieduto daper la creazione di nuovi cardinali. Domenica 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, ilpresiede l’Angelus alle 12 da piazza San Pietro, e alle 16 si reca a piazza di Spagna per il consueto omaggio alla statua della Vergine Maria.Giovedì 12 dicembre ore 18celebra nella Basilica di San Pietro la Messa in occasione della memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Infine, sabato 15 dicembre a partire dalle ore 9.50, l’emittente Cei trasmette in diretta il viaggio diad Ajaccio, con approfondimenti e ospiti nel corso dello speciale della trasmissione ‘Il diario di’.