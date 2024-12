Sport.quotidiano.net - Bologna-Monza 4-0, i rossoblù dilagano e accedono ai quarti

, 3 dicembre 2024 – Dominioal Dall’Ara, battuto il4-0. Non c’è partita: nel primo tempo segnano Pobega e Orsolini (che poi si fa male), nella ripresa la chiudono Dominguez e Castro. Ora per la squadra di Italiano una tra Atalanta e Cesena, non pervenuta quella di Nesta che tornerà a concentrarsi sul campionato. Orsolini segna e si fa male Italiano effettua un turnover ponderato: in difesa Casale fa rifiatare Beukema, a centrocampo gioca Ferguson al fianco dell'insostituibile Freuler, davanti c’è Iling-Junior con i titolarissimi Orsolini e Castro. Nesta cambia tanto invece: gioca Petagna davanti con Maric e Vignato a supporto, si rivede Ciurria dal 1’ mentre in porta gioca Pizzignacco. Al 4’ la prima chance del match: Castro sfugge a Izzo e dal limite dell’area calcia con il sinistro, Pizzignacco devia in corner.