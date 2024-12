Lanazione.it - “All’ospedale in 13 minuti, usato il defibrillatore a causa di un’aritmia”. Bove, ecco cosa è accaduto

Firenze, 3 dicembre 2024 – Ha seguito passo passo da remoto, insieme al proprio operatore in sala di controllo, i soccorsi a Edoardo. Soccorsi che in 13, dal crollo in campo al ricovero, hanno portato il giocatore viola nella sala rossa del pronto soccorso di Careggi. Il presidente della Fratellanza Militare, Giovanni Ghini, ripercorre il dramma di domenica. Diciassettedopo il fischio d’inizio,cade a terra. Cheavete fatto? “L’allarme dei giocatori è stato recepito immediatamente. Si è trattato di una caduta spontanea e in questi casi, purtroppo, il quadro è spesso più pericoloso. Da quel momento all’accesso del medico in campo sono passati circa trenta secondi. Dalla caduta alla partenza dell’ambulanza per Careggi circa 4e altri 4 ne sono serviti per raggiungere l’ospedale.