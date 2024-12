Lanazione.it - Tutti vogliono la Tirreno-Adriatico

Montecatini Terme, 2 dicembre 2024 – La città punta ancora sui grandi appuntamenti del ciclismo per rilanciare la sua immagine. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di portare il Giro d’Italia e lanel 2026 o nel 2027 a Montecatini, come proposto dal consigliere di minoranza Luca Baroncini. L’ex sindaco è davvero soddisfatto per aver convinto maggioranza e opposizione. “Sarà una grande occasione di promozione internazionale del territorio – afferma Baroncini – oltre a portare lavoro aggiuntivo di qualità per hotel, locali, ristoranti, negozi. Avevo inserito questa idea nel mio programma elettorale e quindi ho deciso, anche se dai banchi della minoranza, di proporla al consiglio comunale nel supremo interesse dei montecatinesi visto che quando ero sindaco avevo già preso i primi contatti ed anche con lo scopo di stimolare la giunta a portare eventi importanti in città.