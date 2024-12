Calciomercato.it - Malore Bove, parla il medico: “Ritorno in campo? Impossibile sbilanciarsi”

Giuseppe Capua hato della situazione del centrocampista della Fiorentina: nessuna previsioni su se e quando potrà riprendere l’attivitàLa grande paura è passata. Edoardoè sveglio e vigile, come comunicato dalla Fiorentina con una nota ufficiale diramata nel primo pomeriggio.il: “in” (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista è ancora ricoverato all’ospedale Careggi, dove è stato trasportato dopo ilche lo ha colpito nel corso di Fiorentina-Inter. Nel comunicato del club viola si spiega che il calciatore è stato risvegliato ed estubato questa mattina ed hato con famiglia, allenatore e compagni di squadra.Intanto ci si interroga su quel che è accaduto e su come è possibile che ragazzi controllati in maniera costante e meticolosa possano vivere quanto successo a