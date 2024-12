Puntomagazine.it - Lettere, 5 chili di marijuana interrati in un capanno: sequestrati

. Il ritrovamento in località Pagliano in un terreno fitto di arbusti. Era tutto nascosto in undi legno in un bidone interratoOttobre è il mese della raccolta delle infiorescenze, perché con l’autunno le piante di cannabis raggiungono lo stato vegetativo ideale.Lo sanno bene i coltivatori dei Monti Lattari e anche i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.Il contrasto alla coltivazione di Cannabis continua anche nei mesi invernali ma nel mirino non ci saranno più le piantagioni ma i depositi per lo stoccaggio dellaprima della vendita al dettaglio.I militari della stazione dine hanno trovato uno in località Pagliano, in un terreno fitto di arbusti, nascosto in undi legno.in un bidone, 5di “erba” pronte per essere immesse nel mercato della droga.