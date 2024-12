Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 4 anticipazioni ultima puntata del 9 dicembre 2024: la fine di Lila e Lenu

L’di4 promette grandi emozioni. Sarà ladella storia diCerullo e Elena Greco, un’infinita amicizia che ha trovato numerosi ostacoli. Gli episodi 9-10 si intitolano La Scomparsa e La Restituzione. Ecco le imperdibilisull’di4 in onda il 9di lunedì 9Antonio racconta ad Elena che Nino l’ha tradita ripetutamente e lei per sfogarsi ci va a letto.Nino è sparito ed Elena deve consegnare il romanzo. Così decide astutamente di spedire il suo vecchio dattiloscritto ambientato nel Rione. Nino torna da lei, ma Elena non prova più nulla per lui e si trasferisce nel Rione. Dopo il matrimonio di Elisa, Elena scopre che il suo libro sta avendo successo, ma i Solara sono pronti a farle la guerra perché ha infangato il nome della loro famiglia.