Il brand di borse accessibili preferito delle star

Sempre a cacciaultime novità per outfit che facciano parlare di sè, le celebrity si sono recentemente imbattute (e innamorate) di un marchio dinon solo cool, ma anche sostenibile e accessibile. Si chiama Aupen e fino a poco tempo fa se ne sapeva poco o nulla (nemmeno chi lo avesse fondato). Il direttore creativo e founder del marchio è Nicholas Tan, un imprenditore di Singapore dal passato di successo. Le suevantano un aspetto lussuoso a un prezzo contenuto e oggi, dopo averle viste al bracciopiù In del momento, sono diventate l’oggetto del desiderio di chi cerca accessori dal lusso accessibile.Aupen, tutto sul marchio emergente più amato dalleNato solo nel 2022, Aupen ha saputo scalare il successo in breve tempo non tanto grazie al nome del suo founder.