Biccy.it - Fabio Canino: “Ecco come mai Mariotto ha abbandonato lo studio”

Sull’abbandono improvviso di Guillermodallodi Ballando Con le Stelle si è letto di tutto, nelle 24 ore successive alla sua uscita sono state date più versioni. Fan Page ha parlato di un malore, Selvaggia Lucarelli di “una serata a briglie sciolte” e Roberto Alessi di problemi legati al lavoro dello stilista che doveva consegnare 17 abiti a dei reali sauditi. Oggi ha parlato un altro collega die in diretta tv ha svelato quello che è accaduto.ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ha rivelato che i problemi sarebbero stati due. Stando alle parole del giurato, Guillermo non si sarebbe sentito bene e una volta dietro le quinte avrebbe scoperto di dover risolvere una situazione lavorativa per l’atelier Gattinoni: “Sì però state tranquilli. Adesso però lui è a casa sua e si sta riprendendo e sta meglio“.